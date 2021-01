Torino-Spezia 0-0, Italiano: “Punto pesante in dieci uomini, è una grande soddisfazione” (Di sabato 16 gennaio 2021) “I ragazzi hanno ottenuto un pareggio, non subendo gol e avendo più occasioni dell’avversario: significa che lo spirito è quello giusto. A differenza di altre prestazioni, nelle quali non riuscivamo a mettere una pezza a certe situazioni, questa sera siamo riusciti a portare a casa un Punto pesante in dieci: è una grande soddisfazione”. Lo ha dichiarato il tecnico dello Spezia, Vincenzo Italiano, dopo il pareggio con il Torino in una partita giocata in inferiorità numerica dall’8? per l’espulsione di Vignali: “Se avessimo perso 5-0 mi sarei arrabbiato di più ma troverà un mister più tranquillo che la risolverà in maniera diversa. Sa di aver sbagliato – ha detto l’allenatore dei liguri – non puoi fare un’entrata del genere, rischiando grosso e mettendo ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “I ragazzi hanno ottenuto un pareggio, non subendo gol e avendo più occasioni dell’avversario: significa che lo spirito è quello giusto. A differenza di altre prestazioni, nelle quali non riuscivamo a mettere una pezza a certe situazioni, questa sera siamo riusciti a portare a casa unin: è una”. Lo ha dichiarato il tecnico dello, Vincenzo, dopo il pareggio con ilin una partita giocata in inferiorità numerica dall’8? per l’espulsione di Vignali: “Se avessimo perso 5-0 mi sarei arrabbiato di più ma troverà un mister più tranquillo che la risolverà in maniera diversa. Sa di aver sbagliato – ha detto l’allenatore dei liguri – non puoi fare un’entrata del genere, rischiando grosso e mettendo ...

