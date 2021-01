Torino-Spezia 0-0: i granata sprecano una grande opportunità (Di sabato 16 gennaio 2021) Incredibile pareggio tra Torino e Spezia con gli ospiti in 10 dall’8° del primo tempo che riescono a reggere e a portarsi a casa un preziosissimo punto in chiave salvezza. Il risultato finale, Torino-Spezia 0-0, per come si era messa la gara infatti vale come un successo per gli ospiti, che nonostante l’inferiorità numerica hanno retto alla grande, riuscendo anche a impensierire i granata in qualche occasione. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE? Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo (46° Zaza), Bremer, Buongiorno (46° Lyanco); Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru (72° Ansaldi); Verdi (76° Gojak), Belotti. All. Giampaolo. Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza (81° Ramos); Maggiore (87° Erlic), Agoumè, Pobega (87° ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Incredibile pareggio tracon gli ospiti in 10 dall’8° del primo tempo che riescono a reggere e a portarsi a casa un preziosissimo punto in chiave salvezza. Il risultato finale,0-0, per come si era messa la gara infatti vale come un successo per gli ospiti, che nonostante l’inferiorità numerica hanno retto alla, riuscendo anche a impensierire iin qualche occasione. COME SI SONO SCHIERATE IN CAMPO LE DUE SQUADRE?(3-5-2): Sirigu; Izzo (46° Zaza), Bremer, Buongiorno (46° Lyanco); Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru (72° Ansaldi); Verdi (76° Gojak), Belotti. All. Giampaolo.(4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza (81° Ramos); Maggiore (87° Erlic), Agoumè, Pobega (87° ...

ZZiliani : La vera domanda è: ma perchè Atalanta Benevento Bologna Cagliari Crotone Fiorentina Genoa Hellas VR Inter Lazio Mil… - CB_Ignoranza : Torino 0-0 Spezia. In 11 contro 10 dal 5º minuto. 2 tiri in porta... avvenuti nel recupero. Il Torino è palesemente… - acspezia : ?? 16 luglio 1944 I ‘VV.F. Spezia’ battono il 2-1 il Grande Torino grazie alla doppietta di Angelini… - Filo2385Filippo : RT @tuttosport: #Toro, che agonia: solo 0-0 con lo #Spezia in dieci. #Giampaolo, ora basta! ?? - Roberto11712522 : #:SerieA: Torino 0 and Spezia 0 FT.???????????????????????????? -