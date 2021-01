Torino, Kurtic è il sostituto di Meité: i dettagli dell’accordo (Di sabato 16 gennaio 2021) Jasmin Kurtic è il giocatore individuato dal Torino per sostituire Soualiho Meité. L’accordo con il calciatore è già stato trovato Il Torino ha già trovato il sostituto di Soualiho Meité, passato in prestito con diritto di riscatto al Milan. A riportarlo è Gazzetta dello Sport. I granata, infatti, già raggiunto un accordo economico con Jasmin Kurtic del Parma. Il giocatore, inoltre, ha già comunicato alla dirigenza gialloblu la sua volontà di essere ceduto. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Jasminè il giocatore individuato dalper sostituire Soualiho. L’accordo con il calciatore è già stato trovato Ilha già trovato ildi Soualiho, passato in prestito con diritto di riscatto al Milan. A riportarlo è Gazzetta dello Sport. I granata, infatti, già raggiunto un accordo economico con Jasmindel Parma. Il giocatore, inoltre, ha già comunicato alla dirigenza gialloblu la sua volontà di essere ceduto. Leggi su Calcionews24.com

