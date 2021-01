Torino, Giampaolo: «Non possiamo fare la partita ma nessun allarme» (Di sabato 16 gennaio 2021) Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato dopo il pareggio contro lo Spezia in superiorità numerica. Le sue parole Marco Giampaolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole. Torino CHE TORNA ALL’ANTICO? – «Non stanno così le cose. La nostra caratteristica non è quella di fare la partita, siamo bravi a farla addosso agli altri. Siamo stati poco lucidi dopo la superiorità numerica e abbiamo provato di tutto. Non abbiamo avuto nemmeno un pizzico di buona sorte». PREOCCUPAZIONE – «Questo pareggio sommato alla nostra classifica ci mette in difficoltà ma la squadra è migliorata rispetto all’inizio. Dovevamo vincere, lo sapevamo. Alla quinta in 13 giorni ci arrivi sempre corto, una gara ogni due giorni e mezzo. Se giudichiamo in funzione ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Marco, tecnico del, ha parlato dopo il pareggio contro lo Spezia in superiorità numerica. Le sue parole Marcoha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio contro lo Spezia. Le sue parole.CHE TORNA ALL’ANTICO? – «Non stanno così le cose. La nostra caratteristica non è quella dila, siamo bravi a farla addosso agli altri. Siamo stati poco lucidi dopo la superiorità numerica e abbiamo provato di tutto. Non abbiamo avuto nemmeno un pizzico di buona sorte». PREOCCUPAZIONE – «Questo pareggio sommato alla nostra classifica ci mette in difficoltà ma la squadra è migliorata rispetto all’inizio. Dovevamo vincere, lo sapevamo. Alla quinta in 13 giorni ci arrivi sempre corto, una gara ogni due giorni e mezzo. Se giudichiamo in funzione ...

