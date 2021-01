Tomori al Milan, intesa vicina (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo aver sistemato il centrocampo con l’acquisto di Meitè, il Milan sta cercando un rinforzo anche in difesa. Sfumato Simakan a causa del suo infortunio, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare un altro obiettivo. Sono in netto rialzo le quotazioni di Fikayo Tomori, centrale classe ’97 del Chelsea, con il quale è sceso in campo soltanto due volte in questa stagione dopo le 22 presenze dello scorso anno tra campionato e Champions League. Tomori, colpo in difesa? I Bleus hanno accettato di lasciar partire il giocatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissata a 30 milioni di euro, cifra che il club rossonero sta cercando di abbassare per poi poterci puntare la prossima stagione. il profilo del centrale di origine canadese si sposa perfettamente con le esigenze tattiche di mister Pioli, essendo capace di ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo aver sistemato il centrocampo con l’acquisto di Meitè, ilsta cercando un rinforzo anche in difesa. Sfumato Simakan a causa del suo infortunio, la dirigenza rossonera è al lavoro per individuare un altro obiettivo. Sono in netto rialzo le quotazioni di Fikayo, centrale classe ’97 del Chelsea, con il quale è sceso in campo soltanto due volte in questa stagione dopo le 22 presenze dello scorso anno tra campionato e Champions League., colpo in difesa? I Bleus hanno accettato di lasciar partire il giocatore sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissata a 30 milioni di euro, cifra che il club rossonero sta cercando di abbassare per poi poterci puntare la prossima stagione. il profilo del centrale di origine canadese si sposa perfettamente con le esigenze tattiche di mister Pioli, essendo capace di ...

