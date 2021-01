Toglieva ai poveri per dare ai ricchi. Arrestata la sindaca leghista. A Vercelli anziani, disabili e stranieri senza alimenti. I fondi anti-Covid usati per famiglie con super stipendi (Di sabato 16 gennaio 2021) Una Robin Hood al contrario. Il ritratto della sindaca leghista Arrestata ieri su ordine del gip del Tribunale di Vercelli sembra quello di un’amministratrice intenta a togliere ai poveri per dare ai ricchi. Nessuno scrupolo davanti agli stranieri alla fame e davanti agli stessi italiani, negando quei pacchi alimentari acquistati con fondi statali anche agli anziani in difficoltà. Dalle intercettazioni telefoniche, che hanno portato gli inquirenti anche a contestare a Michela Rosetta l’aggravante della discriminazione razziale, il modo di agire dell’esponente del Carroccio per gli investigatori emerge in modo chiaro. Cosa destinare a chi non era di suo gradimento? “Un pacco da ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 16 gennaio 2021) Una Robin Hood al contrario. Il ritratto dellaieri su ordine del gip del Tribunale disembra quello di un’amministratrice intenta a togliere aiperai. Nessuno scrupolo davaglialla fame e davagli stessi italiani, negando quei pacchi alimentari acquistati constatali anche agliin difficoltà. Dalle intercettazioni telefoniche, che hanno portato gli inquirenti anche a contestare a Michela Rosetta l’aggravante della discriminazione razziale, il modo di agire dell’esponente del Carroccio per gli investigatori emerge in modo chiaro. Cosa destinare a chi non era di suo gradimento? “Un pacco da ...

