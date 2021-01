The Last of Us, la serie televisiva HBO ha finalmente il suo regista, Kantemir Balagov (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo un lungo periodo di ricerca, la serie televisiva HBO di The Last of Us ha finalmente trovato il suo regista. Si tratta del filmmaker russo Kantemir Balagov, vincitore a Cannes per il suo film drama Beanpole e ora il nuovo responsabile dell'adattamento televisivo delle avventure di Joel e Ellie. Balagov si unirà ad una produzione che può già vantare dei nomi altisonanti, come Craig Mazin, autore di un'altra saga HBO di successo, Chernobyl, ora autore e produttore esecutivo della serie The Last of Us, insieme al suo creatore originale, Neil Druckmann. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo un lungo periodo di ricerca, laHBO di Theof Us hatrovato il suo. Si tratta del filmmaker russo, vincitore a Cannes per il suo film drama Beanpole e ora il nuovo responsabile dell'adattamento televisivo delle avventure di Joel e Ellie.si unirà ad una produzione che può già vantare dei nomi altisonanti, come Craig Mazin, autore di un'altra saga HBO di successo, Chernobyl, ora autore e produttore esecutivo dellaTheof Us, insieme al suo creatore originale, Neil Druckmann. Leggi altro...

giroditalia : ??Grande Partenza 2021. These are the last 5: Sicilia, Emilia-Romagna, Israel, Sardegna, Gelderland. Which thrilled… - sophtopus : RT @sunsweeping1: I DREW MORE I MEANT TO PUT THIS IN THE LAST POST DJDJDFJDJFJDJ #undertale #undertaleAU #underswap #Papyrus #sans https://… - salhofolinas : @wonderallyson manda il curriculum così mi mandi i leak di the last of us 3 e uncharted 5 - FosterriKo : RT @sunsweeping1: I DREW MORE I MEANT TO PUT THIS IN THE LAST POST DJDJDFJDJFJDJ #undertale #undertaleAU #underswap #Papyrus #sans https://… - hanyaukusea : @lamorsfigato down to earth, le guide di meditazione, storia contemporanea in pillole, the last dance, geni della c… -