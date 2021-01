The Gunman il film d’azione stasera sabato 16 gennaio su Rai 4

(Di sabato 16 gennaio 2021) Thesu Rai 416l’action con Sean Penn e Javier Bardem. Trama e trailer Theè la sceltaper la prima serata di Rai 4 canale 21 del digitale terrestre,16. Un imperdibile action con i premi Oscar Sean Penn, Javier Bardem e Mark Rylance diretti dal regista di Io vi troverò e Banlieu 13, Pierre Morel. Il, uscito nel 2015, è l’adattamento del romanzo di Jean Patrick Manchette del 1981 Posizione di Tiro (La Position du Tireur Couché), Sean Penn oltre che produttore ha collaborato anche alla sceneggiatura. In Italia l’incasso è stato di appena 303 mila euro, in tutto il mondo ha raccolto 24 milioni di dollari. Thela trama del ...

Per la prima serata in tv, sabato 16 gennaio su RaiUno alle 20.35 andrà in onda “Affari Tuoi (viva gli sposi!)”. Il “pacchista” sarà una coppia di promessi sposi che conteranno su una vincita per fond ...Stasera in tv 16 gennaio 2021. Torna la sfida del sabato sera tra Rai 1 e Canale 5. Tutti i programmi e i film proposti dalle reti televisive ...