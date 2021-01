The Cave è il (solo) film sui bambini rimasti intrappolati nella caverna thailendese (Di sabato 16 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=aXZBM9B8WEI Nel 2018, per due settimane, le notizie dei bambini della squadra di calcio thailandese WildBoars sono state in cima ai titoli dei giornali del mondo: prima la sparizione in una grotta, poi il fatto che dopo quattro giorni erano ancora tutti vivi e infine i successivi 10 per estrarli sani e salvi con l’aiuto degli esperti da ogni angolo del pianeta. Chiunque aveva intuito, allora, che c’era il potenziale per un film. E infatti, a distanza di un mese, sei produzioni erano già lavoro. Oggi, però, a due anni e mezzo di distanza, un solo film ce l’ha fatta ad arrivare alla meta (una serie, co-prodotta da Netflix, ancora è in ballo). Tom Waller è il produttore e regista di The Cave, film di pura impeccabile ricostruzione degli eventi, romanzati ... Leggi su wired (Di sabato 16 gennaio 2021) https://www.youtube.com/watch?v=aXZBM9B8WEI Nel 2018, per due settimane, le notizie deidella squadra di calcio thailandese WildBoars sono state in cima ai titoli dei giornali del mondo: prima la sparizione in una grotta, poi il fatto che dopo quattro giorni erano ancora tutti vivi e infine i successivi 10 per estrarli sani e salvi con l’aiuto degli esperti da ogni angolo del pianeta. Chiunque aveva intuito, allora, che c’era il potenziale per un. E infatti, a distanza di un mese, sei produzioni erano già lavoro. Oggi, però, a due anni e mezzo di distanza, unce l’ha fatta ad arrivare alla meta (una serie, co-prodotta da Netflix, ancora è in ballo). Tom Waller è il produttore e regista di Thedi pura impeccabile ricostruzione degli eventi, romanzati ...

