Tg Agricoltura | edizione del 16 gennaio 2021

(Di sabato 16 gennaio 2021) Sapori capaci di risvegliare ricordi spenti nel profondo della memoria, di stimolare le emozioni e l’appetito o di lasciare disorientati. Ce ne sono oltre 100 in questo orto su una collina nel mezzo delle vigne del Frascati doc: la tenuta di Maria Regina Bortolato, che vi ha creato un’azienda-agriturismo mettendo insieme attività e valori fra accoglienza, ristorazione, agricoltura, formazione e impegno nel sociale. Qui il filo rosso che unisce ogni cosa è la voglia di tutelare un patrimonio di conoscenza contadina legata all’uso di piante ed erbe spontanee, che rischia di dissolversi col succedersi delle generazioni. – IL MEGLIO DEGLI ORTI LAZIALI ALLE PORTE DI CERVETERI

Il presidente di Confagricoltura Brescia alla tavola rotonda per la cerimonia del Premio di eccellenza nazionale “Verso un’economia circolare”.Resta meno di un mese di tempo per iscriversi a Ercole Olivario, il concorso dedicato alle eccellenze olearie italiane. Tra le novità dell’edizione 2021, le menzioni Impresa Donna e Impresa Digital Co ...