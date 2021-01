Tennis, Lorenzo Musetti riparte dal Challenger di Istanbul e dal gigante Danilo Petrovic. Altri quattro azzurri in tabellone (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo aver patito la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open, Lorenzo Musetti torna in campo. Il Tennista nato a Carrara ha optato per buttarsi nuovamente nei tornei Challenger per riprendere il ritmo partita e guadagnare qualche punticino che può portarlo sempre più vicino alla tanto agognata Top 100 mondiale. Il suo cammino ricomincia da Istanbul, in Turchia, di scena dal 18 al 24 gennaio, e quest’oggi si sono tenuti i sorteggi del suddetto torneo. Sorteggio sfortunato per Musetti, che accreditato con la testa di serie numero sei in tabellone debutterà con il serbo Danilo Petrovic, numero 144 del mondo e anche lui subito fuori nelle qualificazioni di Doha contro l’americano Michael Mmoh. Partita che può ... Leggi su oasport (Di sabato 16 gennaio 2021) Dopo aver patito la sconfitta nel primo turno delle qualificazioni degli Australian Open,torna in campo. Ilta nato a Carrara ha optato per buttarsi nuovamente nei torneiper riprendere il ritmo partita e guadagnare qualche punticino che può portarlo sempre più vicino alla tanto agognata Top 100 mondiale. Il suo cammino ricomincia da, in Turchia, di scena dal 18 al 24 gennaio, e quest’oggi si sono tenuti i sorteggi del suddetto torneo. Sorteggio sfortunato per, che accreditato con la testa di serie numero sei indebutterà con il serbo, numero 144 del mondo e anche lui subito fuori nelle qualificazioni di Doha contro l’americano Michael Mmoh. Partita che può ...

