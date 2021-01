Teatro San Carlo, al via il progetto pilota per innovare le arti: 316 lavoratori coinvolti (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Teatro San Carlo dà vita al progetto pilota “Nuove competenze – Opportunita’ per innovare le arti teatrali” con i sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il piano formativo, voluto dal Sovrintendente Ste’phane Lissner e dal Direttore Generale Emmanuela Spedaliere coinvolge circa 316 lavoratori e punta allo sviluppo di competenze tecniche e specialistiche che possano favorire l’adozione di metodologie di lavoro innovative “Il progetto formativo che il Teatro San Carlo sta realizzando grazie al Fondo nuove competenze – ha detto nel corso della presentazione on line il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo – e’ un bel connubio fra innovazione e cultura e spero sia d’esempio ... Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) IlSandà vita al“Nuove competenze – Opportunita’ perleteatrali” con i sostegno del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il piano formativo, voluto dal Sovrintendente Ste’phane Lissner e dal Direttore Generale Emmanuela Spedaliere coinvolge circa 316e punta allo sviluppo di competenze tecniche e specialistiche che possano favorire l’adozione di metodologie di lavoro innovative “Ilformativo che ilSansta realizzando grazie al Fondo nuove competenze – ha detto nel corso della presentazione on line il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Nunzia Catalfo – e’ un bel connubio fra innovazione e cultura e spero sia d’esempio ...

