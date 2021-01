Tamponi Juventus: corsa contro il tempo per Cuadrado e Alex Sandro (Di sabato 16 gennaio 2021) che Pirlo spera ancora di avere a disposizione con l’Inter Juan Cuadrado e Alex Sandro ieri sera erano ancora positivi al Covid-19. Per averli a disposizione domani contro l’Inter sarà una corsa contro il tempo a suon di Tamponi, sperando in una doppia negatività che permetterebbe a Pirlo di contare su due big della rosa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus VAI SU JUVENEWS24 Ma anche in caso di “via libera” – sottolinea Gazzetta – difficilmente scenderebbero in campo dal 1?. Rimanendo sugli out esterni, si prepara Frabotta a sinistra con Chiesa a destra, nonostante nella seduta di ieri mattina abbia lavorato solo parzialmente con la squadra. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) che Pirlo spera ancora di avere a disposizione con l’Inter Juanieri sera erano ancora positivi al Covid-19. Per averli a disposizione domanil’Inter sarà unaila suon di, sperando in una doppia negatività che permetterebbe a Pirlo di contare su due big della rosa. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU JUVENEWS24 Ma anche in caso di “via libera” – sottolinea Gazzetta – difficilmente scenderebbero in campo dal 1?. Rimanendo sugli out esterni, si prepara Frabotta a sinistra con Chiesa a destra, nonostante nella seduta di ieri mattina abbia lavorato solo parzialmente con la squadra. Leggi su Calcionews24.com

