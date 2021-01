Tajani “inseguono senatori FI | ma nessun rischio fughe”

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “La nostra linea è chiarissima: non sosterremo un governo delle sinistre, non abbiamo nulla in comune con loro, abbiamo valori e progetti diversi. Siamo nel centrodestra e ci muoviamo di concerto come è sempre stato. A quanto risulta a me, non ci sono problemi fra i nostri, vengono corteggiati certo, ma non mi sembra proprio che non ci siano rischi di”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il vicepresidente di Forza Italia, Antonio. “Dicevano che ci saremmo spaccati nel voto sul Mes: beh, mi pare che oltre a un paio di parlamentari in dissenso non siamo andati”, aggiunge, che, alla domanda se il governo abbia i numeri, risponde: “Io ne dubito fortemente, al momento mi dicono che siano a 150/152. Tra l’altro, lo ha detto Salvini stesso, ci sono ...