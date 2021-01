Svolta Lazio, Inzaghi: «Derby perfetto, siamo stati grandi» – VIDEO (Di sabato 16 gennaio 2021) Simone Inzaghi se la gode dopo la vittoria della Lazio per 3-0 nel Derby contro la Roma. Queste le sue parole in conferenza stampa Il tecnico della Lazio Simone Inzaghi ha esaltato la prestazione della sua squadra dopo la netta vittoria per 3-0 nel Derby contro la Roma. Le sue parole. «Stasera è stata una vittoria importantissima. siamo l’unica squadra imbattuta in Europa, siamo arrivati agli ottavi di finale di Champions League, abbiamo lasciato qualche punto perché in un mese e mezzo abbiamo avuto 13/14 giocatori positivi al COVID oltre agli infortuni, abbiamo fatto per 20 giorni 3 partite alla settimana con 20 giorni. Adesso stiamo recuperando e stasera è giusto godersela. I ragazzi se lo sono meritati». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Simonese la gode dopo la vittoria dellaper 3-0 nelcontro la Roma. Queste le sue parole in conferenza stampa Il tecnico dellaSimoneha esaltato la prestazione della sua squadra dopo la netta vittoria per 3-0 nelcontro la Roma. Le sue parole. «Stasera è stata una vittoria importantissima.l’unica squadra imbattuta in Europa,arrivati agli ottavi di finale di Champions League, abbiamo lasciato qualche punto perché in un mese e mezzo abbiamo avuto 13/14 giocatori positivi al COVID oltre agli infortuni, abbiamo fatto per 20 giorni 3 partite alla settimana con 20 giorni. Adesso stiamo recuperando e stasera è giusto godersela. I ragazzi se lo sono meritati». Leggi su Calcionews24.com

