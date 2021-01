Supercoppa di Spagna, dove vedere la finale Barça-Athletic Bilbao (Di sabato 16 gennaio 2021) dove vedere Barcellona Athletic Bilbao Tv streaming – La 35ª edizione della Supercoppa di Spagna si decide domenica 17 gennaio in esclusiva sul NOVE con in palio il primo titolo dell’anno: il Barcellona, che in semifinale ha sconfitto la Real Sociedad ai calci di rigore, e l’Athletic Bilbao che invece ha eliminato il Real Madrid. L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di sabato 16 gennaio 2021)BarcellonaTv streaming – La 35ª edizione delladisi decide domenica 17 gennaio in esclusiva sul NOVE con in palio il primo titolo dell’anno: il Barcellona, che in semiha sconfitto la Real Sociedad ai calci di rigore, e l’che invece ha eliminato il Real Madrid. L'articolo

sportli26181512 : #Altrenotizie #IlcalcioinTV Supercoppa di Spagna, dove vedere la finale Barça-Athletic Bilbao: Dove vedere Barcello… - calciofemita : ???? Maria Tato: “Siamo riuscite a far convivere il calcio e il Covid-19. Ci sono cifre allarmanti, dobbiamo stare in… - Fantacalciok : Supercoppa di Spagna, Barcellona – Athletic Bilbao: diretta live e risultato - LorenzoPuliga : RT @CalcioFinanza: Supercoppa di #Spagna, la finale in diretta in chiaro in Italia - pensodunquerido : RT @pinksoccer024: #Supercopa - Le dichiarazioni dei tecnici Maria Pry del @LUDfemenino e Sanchez Vera dell' @AtletiFemenino . E quelle di… -