Su Italia Viva cala il sipario. Conte prepara la sfida in Aula. Lunedì e martedì l'Esecutivo in Parlamento per la fiducia. Basta la maggioranza relativa dei voti (Di sabato 16 gennaio 2021) La crisi non arresta l'azione di governo. Alle critiche sull'immobilismo il premier Giuseppe Conte risponde anche in queste ore convulse con atti concreti. Firma il nuovo dpcm con le misure per il contrasto all'emergenza, sente il presidente turco Recep Tayyip Erdogan. E l'unico pallottoliere che fa mostra di avere in mano è quello legato alla sfida pandemica: "Un milione di Italiani ha ricevuto il vaccino anti #covid19". Ma nei fatti la strada dei responsabili-costruttori pare ormai imboccata. E riceve anche un importante endorsement dal mondo cattolico, a partire dalla Cei. "Penso che i responsabili siano più di 12", Conteggia l'ex M5S Gregorio De Falco a fine mattinata. L'obiettivo rimane creare un gruppo consolidato. Per rispondere alle sollecitazioni del Colle che mal tollererebbe quelle che il dem Andrea Orlando ...

