Stato di Emergenza, Possibile Proroga Oltre il 30 Aprile (Di sabato 16 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, pensa che lo Stato di Emergenza sarà Prorogato Oltre il 30 Aprile. Durante un’intervista al Gr1, Rai Radiouno, Miozzo dichiara che l’epidemia è “molto attiva”. Continua: “In questi mesi abbiamo usato una metafora militare: siamo in battaglia, ma in guerra il comandante in capo non accetterebbe mai di vedere uno dei Leggi su youreduaction (Di sabato 16 gennaio 2021) Il coordinatore del Cts, Agostino Miozzo, pensa che lodisaràtoil 30. Durante un’intervista al Gr1, Rai Radiouno, Miozzo dichiara che l’epidemia è “molto attiva”. Continua: “In questi mesi abbiamo usato una metafora militare: siamo in battaglia, ma in guerra il comandante in capo non accetterebbe mai di vedere uno dei

LegaSalvini : Michele Ainis (costituzionalista): 'Lo Stato d'emergenza è UNA ROTTURA DELL'ORDINE DEMOCRATICO'. - Agenzia_Ansa : Lo stato d'emergenza per il Covid dovrebbe essere prorogato fino al 30 aprile. Lo si apprende da fonti di governo a… - Agenzia_Ansa : #Covid, la proposta dell'Iss: scatta la zona rossa con 250 casi ogni 100mila abitanti. Il governo sta anche valutan… - smilypapiking : RT @ComVentotene: Continuare a legiferare in stato di emergenza per un problema che ormai è diventato ordinario fa perdere il senso delle p… - LucaMailbox : RT @vitalbaa: Si proroga lo stato di emergenza, come se il virus fosse ancora un evento inatteso. Ma manca una strategia e si continua a no… -

Ultime Notizie dalla rete : Stato Emergenza Proroga stato di emergenza e nuove misure fino al 5 marzo Altalex E-commerce, più tutele per chi acquista e sanzioni per le truffe

Per venire incontro alle esigenze dei consumatori l’Unione europea sta per emanare delle nuove normative che hanno l’obiettivo di tutelare il cittadino nei confronti delle piattaforme di commercio ...

Consuntivo annuale del 2020 per l’Arma dei Carabinieri, deciso calo di reati predatori

Il consuntivo annuale del 2020 per l’Arma dei Carabinieri della Provincia di Terni, come per tutti gli altri aspetti della ...

Per venire incontro alle esigenze dei consumatori l’Unione europea sta per emanare delle nuove normative che hanno l’obiettivo di tutelare il cittadino nei confronti delle piattaforme di commercio ...Il consuntivo annuale del 2020 per l’Arma dei Carabinieri della Provincia di Terni, come per tutti gli altri aspetti della ...