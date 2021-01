Stade Brestois-Rennes (domenica 17 gennaio, ore 13): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Jean Lucas convocato per i padroni di casa (Di sabato 16 gennaio 2021) Primo lunch-match del girone di ritorno in Ligue 1 che vede di fronte il derby bretone tra lo Stade Brestois e il Rennes a caccia di punti per restare nei piani alti della classifica. Prova di carattere quella dei ragazzi di Dall’Oglio sul campo del PSG, una gara che è rimasta in bilico per più di 80 InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di sabato 16 gennaio 2021) Primo lunch-match del girone di ritorno in Ligue 1 che vede di fronte il derby bretone tra loe ila caccia di punti per restare nei piani alti della classifica. Prova di carattere quella dei ragazzi di Dall’Oglio sul campo del PSG, una gara che è rimasta in bilico per più di 80 InfoBetting: Scommesse Sportive e

infobetting : Stade Brestois-Rennes (domenica 17 gennaio, ore 13): formazioni ufficiali, quote, - InfobettingOdds : RT @infobetting: Stade Brestois-Rennes (domenica 17 gennaio, ore 13): formazioni, quote, pronostici - infobetting : Stade Brestois-Rennes (domenica 17 gennaio, ore 13): formazioni, quote, pronostici - haelyn78 : RT @ricardorubio44: ???? PSG 3-0 STADE BRESTOIS Il PSG di Pochettino: 4-3-3/4-2-3-1 con Marquinhos in difesa, Gueye + Ander Herrera in mezzo… - ricardorubio44 : ???? PSG 3-0 STADE BRESTOIS Il PSG di Pochettino: 4-3-3/4-2-3-1 con Marquinhos in difesa, Gueye + Ander Herrera in m… -