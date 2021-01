Sport Invernali oggi | orari | calendario | tv | streaming Tutti gli eventi del 16 gennaio

Leggi su oasport

(Di sabato 16 gennaio 2021)sabato 16ci aspetta una ricchissima giornata riservata agli. Abbuffata di gare di Coppa del Mondo. Sci alpino grandissimo protagonista con lo slalom maschile a Flachau e il gigante femminile a Kranjska Gora, assolutamente da non perdere la staffetta femminile di biathlon a Oberhof e gli Europei di speed skating a Heerenveen. Ci sarà spazio anche per la combinata nordica in Val di Fiemme, il salto con gli sci a Zakopane, ma anche slittino e bob. Di seguito ilcompleto, il programma dettagliato,gli, il palinsesto tv edelle gare degliin programmasabato 16. Garantita anche la DIRETTA LIVE ...