Spezia, Italiano: "Abbiamo trovato lo spirito giusto. Meglio non ripetere ingenuità"

Lo Spezia vede interrompersi la serie di vittorie dopo i successi contro Napoli e Sampdoria. Tuttavia il punto conquistato in casa del Torino ha comunque un valore positivo, data l'inferiorità numerica. Il tecnico Vincenzo Italiano commenta la prestazione dei suoi uomini ai microfoni di Sky Sport: "Sono convinto che rimanere in inferiorità in questa categoria sia difficile. Non subire gol, creando più dell'avversario, vuol dire che Abbiamo lo spirito giusto. Prima non riuscivamo a mettere una pezza su certe situazioni. Portare a casa un punto dopo aver giocato in dieci. Se si perdesse, dovrei dire qualcosa a chi è stato espulso. Stavolta va bene. Non si può fare un'entrata del genere. Diciamo che queste cose possono capitare, ma è Meglio se non accadono. In un paio di situazioni, con ...

