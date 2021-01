Speranza blocca i voli dal Brasile “Tampone per chi sta tornando” (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato una nuova ordinanza che blocca i voli in partenza dal Brasile e vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi a Tampone contattando i dipartimenti di prevenzione. E' fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto Speranza.(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 gennaio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Ho firmato una nuova ordinanza chein partenza dale vieta l'ingresso in Italia di chi negli ultimi 14 giorni vi è transitato. Chiunque si trovi già in Italia, in provenienza da quel territorio, è tenuto a sottoporsi acontattando i dipartimenti di prevenzione. E' fondamentale che i nostri scienziati possano studiare approfonditamente la nuova variante. Nel frattempo scegliamo la strada della massima prudenza”. Lo scrive su Facebook il ministro della Salute Roberto.(ITALPRESS).

