Speed skating | Europei 2021 | Olanda dominante nella prima giornata | il migliore dell’Italia è David Bosa

(Di sabato 16 gennaio 2021)deglidia Heerenveen (Paesi Bassi) che è andata in archivio. Il Thaif sarà la casa di questa rassegna continentale e anche di quel che sarà l’intera stagione del pattinaggio pista lunga, visto quanto previsto dall’ISU in merito alla gestione della pandemia Covid-19. Il programma ha preso il via con i 500 metri femminili validi per l’Allround. A sorridere è stata la la polacca Karolina Bosiek, al personale in 39?68, con 0?16 sulla russa Elizaveta Golubeva e 0?21 sulla neerlandese Antoinette de Jong. Sesta Francesca Lollobrigida a 0?96, 15ma Linda Rossi a 1?79. La romana, con il suo riscontro di 39?644 è rimasta distante sei decimi circa dal suo best-time di 39?06. Sul versante maschile (Allround), il norvegese Sverre Lunde Pedersen ha mostrato ...