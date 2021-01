Sondaggio Pagnoncelli all’alba della crisi di governo | Italia Viva sprofonda a 2 | 4% | per gli italiani Renzi agisce per interessi personali

Leggi su open.online

(Di sabato 16 gennaio 2021) Con ladia un passo, pensano ancor di più i nuovi equilibri all’interno delle coalizioni che emergono con l’ultimoIpsos di Nandopubblicato sul CorriereSera.di Matteo– che lo scorso 13 gennaio ha annunciato le dimissioni di Teresa Bellanova, Ivan Scalfarotto e Elena Bonetti –al 2,4%. Le tensioni con la maggioranza dell’ultimo mese non sembrano aver giovato al partito, che perde lo 0,6% in 30 giorni, scendendo sotto la soglia cruciale del 3%. A crescere è invece Forza, che aumenta di quasi un punto rispetto dicembre e torna sopra al 10% (10,2%). Nella classifica delle intenzioni di voto rimane in testa la Lega, seppur in perdita, con ...