Sondaggi: Renzi cala. Gli italiani pensano agisca per interesse. Italia viva al 2,4% (Di sabato 16 gennaio 2021) Cosa pensano gli Italiani della crisi e come sono cambiati gli orientamenti di voto. Il Sondaggio per il Corriere della Sera di Nando Pagnoncelli parla chiaro: la strategia dell'ex premier non è apprezzata dagli elettori (il 44% ritiene che agisca solo per interesse di partito). Italia viva non beneficia della crisi di governo e resta al 2.4%. I motivi dell'uscita dalla maggioranza sono stati presentati in modo approfondito da Matteo Renzi nella conferenza stampa di mercoledì scorso, cionondimeno gli Italiani si dividono sulla comprensione delle ragioni della crisi: il 45% ritiene di averle capite mentre il 42% dichiara esplicitamente di non averle comprese e il 13% non si esprime in proposito.

