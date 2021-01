Slittino | Oberhof 2021 | Loch vince nel singolo maschile | Dominik Fischnaller 10°

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ilporta ancora una volta la firma di Felix. È il tedesco ad aggiudicarsi la gara mattutina divalevole per la nona tappa della Coppa del Mondo disu pista artificiale. Ottavo trionfo stagionale perche chiude la gara in 1’25?380 trovando il miglior tempo in entrambe le manches. Sul podio anche gli austriaci Jonas Mueller, distaccato di 247 millesimi, e David Gleirscher a 443 millesimi. Per gli italiani invece il migliore èche dopo il settimo tempo della prima manche cala in decima posizione con un ritardo di 790 millesimi. Appena alle sue spalle il cugino Kevin a 821 millesimi mentre Lukas Gufler è venticinquesimo e Alex Gruber trentaduesimo. SportFace.