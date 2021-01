Sir Alex Ferguson: “Meno male che ero già in pensione quando ho visto trionfare il Liverpool” (Di sabato 16 gennaio 2021) “Meno male che ero già in pensione quando ho visto il Liverpool giocare nelle ultime due stagioni. Sono stati fenomenali. Ho molto rispetto per questo club e l’ho sempre avuto“. Rivalità e rispetto. Sir Alex Ferguson, leggendario manager del Manchester United, parla così in vista della super sfida di Premier League tra i Red Devils e il Liverpool. Un match che può valere tanto per il campionato con il Manchester attualmente in vetta e pronto ad allungare sui campioni in carica. “Ho sempre considerato la partita tra Manchester United-Liverpool la partita della stagione – ha ammesso Ferguson -. Penso che queste siano le squadre di maggior successo nel Regno Unito quando si sommano tutti ... Leggi su sportface (Di sabato 16 gennaio 2021) “che ero già inhoilgiocare nelle ultime due stagioni. Sono stati fenomenali. Ho molto rispetto per questo club e l’ho sempre avuto“. Rivalità e rispetto. Sir, leggendario manager del Manchester United, parla così in vista della super sfida di Premier League tra i Red Devils e il. Un match che può valere tanto per il campionato con il Manchester attualmente in vetta e pronto ad allungare sui campioni in carica. “Ho sempre considerato la partita tra Manchester United-la partita della stagione – ha ammesso-. Penso che queste siano le squadre di maggior successo nel Regno Unitosi sommano tutti ...

sir_alex_ito : RT @Berenjeno_: JAJJSJKDSJKDDS no puedo con este. - sportface2016 : #MUNLIV | Le parole di Sir Alex #Ferguson - lucci1701 : Finale Carabao Cup - Lucci Nara - Better than Sir Alex Ferguson ? - Wenger Legacy ? - ValerioMoggia : #Rashford ha rivelato che la persona che più lo ha sostenuto nella sua battaglia per gli aiuti alimentari agli stud… - repubblica : La rivincita di Solskjaer, lo United sogna un nuovo trionfo dopo Sir Alex -