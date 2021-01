Sinistra: Scotto, ‘appello Anpi per alleanza antifascista ha rilievo enorme’ (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’appello lanciato da Anpi e da un ampio schieramento di forze politiche e sociali per un’alleanza democratica e antifascista ha un rilievo enorme. Ce lo dice il mondo, ancora attraversato da guerre e conflitti, dove come dimostra l’assalto a Capitol Hill la democrazia è un bene prezioso che va difeso senza indugi”. Così Arturo Scotto di Articolo Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 16 gennaio 2021) Roma, 16 gen. (Adnkronos) – “L’appello lanciato dae da un ampio schieramento di forze politiche e sociali per un’democratica eha unenorme. Ce lo dice il mondo, ancora attraversato da guerre e conflitti, dove come dimostra l’assalto a Capitol Hill la democrazia è un bene prezioso che va difeso senza indugi”. Così Arturodi Articolo Uno. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 16 gen. (Adnkronos) - "L’appello lanciato da Anpi e da un ampio schieramento di forze politiche e sociali per un’alleanza democratica e antifascista ha un rilievo enorme. Ce lo dice il mondo, an ...

A Roma il battesimo ufficiale dei gruppi di Sinistra italiana

Roma, 7 nov. (askanews) - Battesimo ufficiale, al teatro Quirino di Roma, per i gruppi parlamentari di Sinistra italiana di cui faranno parte gli esponenti di Sel, ex Pd ma anche ex M5s. Pienone in pl ...

