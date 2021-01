Sicilia zona rossa, Casa (M5S): “Musumeci consideri i dati reali e il dramma dell’abbandono scolastico” (Di sabato 16 gennaio 2021) L'onorevole Casa del Movimento Cinque Stelle, risponde al presidente della Regione Sicilia che ha "avvisato" di chiudere tutte le scuole se fra due settimane i dati dei contagi saranno uguali. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 16 gennaio 2021) L'onorevoledel Movimento Cinque Stelle, risponde al presidente della Regioneche ha "avvisato" di chiudere tutte le scuole se fra due settimane idei contagi saranno uguali. L'articolo .

