Sicilia in zona rossa rafforzata: ecco cosa si può fare (Di sabato 16 gennaio 2021) A mezzanotte di oggi, sabato 16 gennaio, scatterà la zona rossa in Sicilia, che è stata decretata fino al 31 gennaio. È stato il Presidente della Regione Nello Musumeci che ha chiesto a Roberto Speranza la collocazione in fascia rossa, a fronte dell’allarmante aumento dei contagi. Soltanto 2 giorni fa aveva infatti dichiarato perentoriamente: “O chiude Conte, o chiudo io“, ma fortunatamente la sua richiesta è stata accolta. Da stasera, quindi, la Sicilia si tinge di rosso insieme alla provincia autonoma di Bolzano e alla Lombardia. Ma c’è una novità in più: la zona rossa Siciliana è una rossa rafforzata. Non sarà possibile, infatti, fare visite ai parenti, a differenza invece di quanto previsto ... Leggi su quotidianpost (Di sabato 16 gennaio 2021) A mezzanotte di oggi, sabato 16 gennaio, scatterà lain, che è stata decretata fino al 31 gennaio. È stato il Presidente della Regione Nello Musumeci che ha chiesto a Roberto Speranza la collocazione in fascia, a fronte dell’allarmante aumento dei contagi. Soltanto 2 giorni fa aveva infatti dichiarato perentoriamente: “O chiude Conte, o chiudo io“, ma fortunatamente la sua richiesta è stata accolta. Da stasera, quindi, lasi tinge di rosso insieme alla provincia autonoma di Bolzano e alla Lombardia. Ma c’è una novità in più: lana è una. Non sarà possibile, infatti,visite ai parenti, a differenza invece di quanto previsto ...

Regione_Sicilia : Il presidente @Musumeci_Staff ha richiesto al Governo l'istituzione della zona rossa in tutta la #Sicilia -… - Agenzia_Ansa : Alto Adige, Lombardia e Sicilia in zona rossa da domenica. Conte ha firmato il nuovo Dpcm #ANSA - Corriere : ?? Ecco i nuovi colori delle regioni - DavideTedesco74 : RT @ComunePalermo: #ProtezioneCivilePA - SICILIA ZONA ROSSA Tutte le regole per gli spostamenti all'interno del proprio Comune e nel terri… - taormina_web : SICILIA Zona Rossa fino al 31 gennaio -