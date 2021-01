Si ribalta con la canoa e annega sotto gli occhi di una coppia. Era diventato papà da tre mesi (Di sabato 16 gennaio 2021) annegato in seguito al ribaltamento della sua canoa. Una fine davvero tragica per Mark Hill, 40 anni, che aveva vissuto la gioia di diventare padre di un bambino appena tre mesi e mezzo prima. Il terribile incidente si è verificato il 18 luglio dello scorso anno, quando Mark ha deciso di portare la sua canoa ad Amberswood Lake, un lago nei pressi di Wigan, Regno Unito. Stando agli esami eseguiti dopo la tragedia, il 40enne aveva bevuto un pò troppo prima di mettersi alla guida della canoa. Uno stato di ebbrezza che si è rivelato fatale. Una coppia che si trovava nei pressi del lago si è accorta che Mark era chiaramente in difficoltà. La ragazza ha subito chiamato i soccorsi, mentre il compagno cercava di dare indicazioni al 40enne. Purtroppo, poco ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 16 gennaio 2021)to in seguito almento della sua. Una fine davvero tragica per Mark Hill, 40 anni, che aveva vissuto la gioia di diventare padre di un bambino appena tree mezzo prima. Il terribile incidente si è verificato il 18 luglio dello scorso anno, quando Mark ha deciso di portare la suaad Amberswood Lake, un lago nei pressi di Wigan, Regno Unito. Stando agli esami eseguiti dopo la tragedia, il 40enne aveva bevuto un pò troppo prima di mettersi alla guida della. Uno stato di ebbrezza che si è rivelato fatale. Unache si trovava nei pressi del lago si è accorta che Mark era chiaramente in difficoltà. La ragazza ha subito chiamato i soccorsi, mentre il compagno cercava di dare indicazioni al 40enne. Purtroppo, poco ...

OfficialASRoma : Triplice fischio! Nella ripresa l'Inter ribalta il risultato, ma la riprendiamo con il gol di Mancini all'86'. FO… - maris__________ : RT @eli_eufrasia: @CarloCalenda E anche lei non ha resistito a conquistarsi un posto in ribalta. Spiace. È stato eletto con i voti del PD..… - mahhhcs : @leftiscooler No figurati ma io sono nel tuo stesso mood. Però sai che forse si lavora più spediti con un gruppetto… - Marina73116437 : RT @eli_eufrasia: @CarloCalenda E anche lei non ha resistito a conquistarsi un posto in ribalta. Spiace. È stato eletto con i voti del PD..… - CapitanoNemo : RT @eli_eufrasia: @CarloCalenda E anche lei non ha resistito a conquistarsi un posto in ribalta. Spiace. È stato eletto con i voti del PD..… -

Ultime Notizie dalla rete : ribalta con Si ribalta con il fuoristrada sulla Bitti-Sologo, interviene l'elisoccorso Gallura Oggi A18, un camion carico di agrumi si ribalta tra i campi

Le cause e l'esatta dinamica del sinistro sono ancora in fase di accertamento. L'autista è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 e poi è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. R ...

Fico, 5 milioni per il rilancio. Cda rinnovato e il via a Pasqua

Cinque milioni per salvare Fico, dopo un anno disastroso e lo stop causato dall’emergenza sanitaria. La nuova iniezione di capitale arriva dalla società di gestione Eataly World partecipata al 50% da ...

Le cause e l'esatta dinamica del sinistro sono ancora in fase di accertamento. L'autista è stato medicato sul posto dai sanitari del 118 e poi è stato portato in ospedale per ulteriori accertamenti. R ...Cinque milioni per salvare Fico, dopo un anno disastroso e lo stop causato dall’emergenza sanitaria. La nuova iniezione di capitale arriva dalla società di gestione Eataly World partecipata al 50% da ...