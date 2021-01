Si avvicina alla gallina e si accorge che non stava covando ne uova ne pulcini. Il video che sta sconvolgendo il web (Di sabato 16 gennaio 2021) Gli animali hanno molto da insegnare a noi esseri umani; non è certo la prima volta, infatti, che i nostri amici ci mostrano quanto l’amore sia in grado di superare ogni tipo di barriera, anche quello della specie. gallina adotta cuccioli di cane Sentiamo spesso raccontare di cani che adottano cuccioli di gatto o gatti che adottano cagnolini, ma questa storia è davvero originale. Questa dolcissima storia d’amore viene da Tubarão, un paesino del Brasile nello stato di Santa Catarina. E’ qui che una gallina ha dimostrato un grande istinto materno prendendosi cura di cuccioli appena nati. No, non stiamo parlando di pulcini! La gallina, infatti, si prende cura di una cucciolata di cani, probabilmente abbandonati. In un video pubblicato su TikTok, l’utente Guiizo Junior mostra la ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 16 gennaio 2021) Gli animali hanno molto da insegnare a noi esseri umani; non è certo la prima volta, infatti, che i nostri amici ci mostrano quanto l’amore sia in grado di superare ogni tipo di barriera, anche quello della specie.adotta cuccioli di cane Sentiamo spesso raccontare di cani che adottano cuccioli di gatto o gatti che adottano cagnolini, ma questa storia è davvero originale. Questa dolcissima storia d’amore viene da Tubarão, un paesino del Brasile nello stato di Santa Catarina. E’ qui che unaha dimostrato un grande istinto materno prendendosi cura di cuccioli appena nati. No, non stiamo parlando di! La, infatti, si prende cura di una cucciolata di cani, probabilmente abbandonati. In unpubblicato su TikTok, l’utente Guiizo Junior mostra la ...

GoalItalia : 'C'è stato un forte interesse, è ancora tutto aperto: in estate saremo più fortunati' ?? L'agente di Locatelli avvi… - rallyssimo : Il Monte si avvicina e abbiamo intercettato i tre nostri protagonisti impegnati nella mitica gara monegasca - luca_tessitore : @Elena22603140 Astenersi dai giudizi è quello che fa crescere umanamente un individuo e lo avvicina alla Verità, no… - DreamescapePs : RT @Mauro24983179: @CarloCalenda Quello che ha fatto è sta facendo chi cerca voti per il governo (g minuscola), in campagna elettorale si a… - Mauro24983179 : @CarloCalenda Quello che ha fatto è sta facendo chi cerca voti per il governo (g minuscola), in campagna elettorale… -

Ultime Notizie dalla rete : avvicina alla Serie C girone B. Il Modena si avvicina alla prossima sfida, le parole di Monachello Tuttocampo Conte: "Juve? Ci stiamo avvicinando, anche se loro ogni anno si rinforzano..."

L'allenatore nerazzurro: "Per capire il livello a cui si è arrivati bisogna confrontarsi con i bianconeri. Vidal sa affrontare queste partite. Eriksen ci sarà utile" ...

Serie A, classifica assist: Lazzari avvicina Milinkovic

La classifica completa degli assist della Serie A vede Mkhitaryan in vetta davanti a Calhanoglu e Mertens, Milinkovic subito ...

L'allenatore nerazzurro: "Per capire il livello a cui si è arrivati bisogna confrontarsi con i bianconeri. Vidal sa affrontare queste partite. Eriksen ci sarà utile" ...La classifica completa degli assist della Serie A vede Mkhitaryan in vetta davanti a Calhanoglu e Mertens, Milinkovic subito ...