Sheffield United-Tottenham del 17 gennaio 2021

(Di sabato 16 gennaio 2021) Loha vinto e pareggiato contro illa scorsa stagione e ha perso solo due degli ultimi 11 incontri di massima serie. Gli Spurs non hanno vinto alloin sette tentativi dal 1975. Non c’è stata una vittoria in trasferta in nessuno degli otto incontri di Premier League. La più grande vittoria delloin Premier League è stata 6-0 contro ila Bramall Lane il 2 marzo 1993. Ecco cosa dovete sapere sull’incontrodi domani, 17: cosa ci dobbiamo aspettare? Lo...

WhatsOnOLIO : 'Spaghetti ' in #Sheffield #UnitedKingdom - ItaliaNewcastle : - Fprime86 : RT @SkySport: ? CAVALEIRO FERMA IL TOTTENHAM ??? Il Fulham pareggia nel derby londinese ? ?? Solo Brighton (12) e Sheffield United (11) hanno… - SkySport : ? CAVALEIRO FERMA IL TOTTENHAM ??? Il Fulham pareggia nel derby londinese ? ?? Solo Brighton (12) e Sheffield United… - ItaliaNewcastle : -

Ultime Notizie dalla rete : Sheffield United

Sky Sport

La partita Sheffield United - Tottenham di Domenica 17 gennaio 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca in tempo reale del match valido per la Premier League ...PREMIER LEAGUE – Torna in campo la Premier League per la 19.ma giornata ed è tutto pronto per il big match tra Liverpool e Manchester United, con i Red Devils primi e con tre lunghezze di vantaggio su ...