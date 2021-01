Shalpy: «Vivo in condizioni di indigenza, pronto a fare il cameriere» (Di sabato 16 gennaio 2021) «In questo momento mi trovo in una condizione di estrema indigenza, farei qualsiasi cosa mi dia la possibilità di essere me stesso». Giovanni Scialpi chiede aiuto: il cantautore emiliano, attraverso un’accorata intervista a Rolling Stone, ha rivelato le sue difficoltà economiche legate all’emergenza Covid e ha lanciato un appello a chiunque possa proporgli un lavoro. «Sono diposto anche a fare il cameriere». Leggi su vanityfair (Di sabato 16 gennaio 2021) «In questo momento mi trovo in una condizione di estrema indigenza, farei qualsiasi cosa mi dia la possibilità di essere me stesso». Giovanni Scialpi chiede aiuto: il cantautore emiliano, attraverso un’accorata intervista a Rolling Stone, ha rivelato le sue difficoltà economiche legate all’emergenza Covid e ha lanciato un appello a chiunque possa proporgli un lavoro. «Sono diposto anche a fare il cameriere».

Il cantante emiliano, all’anagrafe Giovanni Scialpi, rivela che il Covid lo ha messo economicamente in ginocchio e chiede aiuto: «Ho investito gli ultimi risparmi nel mio nuovo singolo. Oggi farei qua ...

