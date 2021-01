Sex Pistols | Danny Boyle racconterà in una serie tv l' epopea della band

Leggi su panorama

(Di sabato 16 gennaio 2021) Il 14 gennaio 1978 è una data storica per il rock, in cui si tenne l'ultimo concerto dei Sexalla Winterland Ballroom di San Francisco. Il live, breve e nervoso come sempre, si concluse con No Fun e con Johnny Rotten che, poco prima di abonare il palco, pronunciò la celebre frase «Avete mai avuto la sensazione di essere stati imbrogliati? Buonanotte». Da lì a pochi giorni, anche a causarottura con il manager-mentore Malcolm McLaren, si chiuse la breve, ma intesadei Sex. Il 7 marzo inizieranno le riprese di Pistol, latv diretta e co-prodotta daper FX, chela rapida ascesa e la rovinosa caduta-simbolo del punk.«Racconteremo il ...