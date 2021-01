Sestriere, festa in discoteca contro le norme anti-Covid: 50 in pista (Di sabato 16 gennaio 2021) Una festa di 4 ore, con ragazzi che ballavano sui tavoli. I carabinieri hanno chiuso il locale per 5 giorni e applicato le sanzioni previste dal Dpcm Leggi su corriere (Di sabato 16 gennaio 2021) Unadi 4 ore, con ragazzi che ballavano sui tavoli. I carabinieri hanno chiuso il locale per 5 giorni e applicato le sanzioni previste dal Dpcm

repubblica : Sestriere, festa diurna in discoteca nonostante i divieti: più di cento in pista, arrivano i carabinieri. Chiusura… - Corriere : Festa abusiva in discoteca a Sestriere: 50 in pista. Chiuso il locale per 5 giorni - cdghietta : RT @Corriere: Festa abusiva in discoteca a Sestriere: 50 in pista. Chiuso il locale per 5 giorni - occhio_notizie : Festa alla discoteca Tabata di Sestriere: multa e locale chiuso - mbbelluco : RT @repubblica: Sestriere, festa diurna in discoteca nonostante i divieti: più di cento in pista, arrivano i carabinieri. Chiusura e maximu… -