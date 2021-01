Sesto San Giovanni, anziano strangola la moglie 90enne: la donna soffriva di Alzheimer (Di sabato 16 gennaio 2021) Sesto San Giovanni, anziano strangola la moglie 90enne. A Sesto San Giovanni, comune al confine con Milano, un uomo di 88 anni ha strangolato la moglie novantenne e malata di Alzheimer. L’uomo dopo averla uccisa ha chiamato la figlia, confessandole il gesto. La donna ha quindi allertato i soccorsi che però, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un uomo di 88 anni ha strangolato la moglie novantenne in casa e poi ha chiamato la figlia confessandole l’efferato gesto. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 15 gennaio, poco dopo le sei del mattino a Sesto San Giovanni, ... Leggi su limemagazine.eu (Di sabato 16 gennaio 2021)Sanla. ASan, comune al confine con Milano, un uomo di 88 anni hato lanovantenne e malata di. L’uomo dopo averla uccisa ha chiamato la figlia, confessandole il gesto. Laha quindi allertato i soccorsi che però, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Un uomo di 88 anni hato lanovantenne in casa e poi ha chiamato la figlia confessandole l’efferato gesto. È successo nella mattinata di oggi, venerdì 15 gennaio, poco dopo le sei del mattino aSan, ...

capobecchino : @andreagrandi Andrea può darmi del tu ?? ... in ogni caso molto male dalle parti di Sesto San Giovanni, l'avevo pres… - Marco77018284 : @CalcioFinanza Hanno fatto bene in spagna, lasciateli in mano ai comuni non dategli una lira, andate in provincia,… - dan_maze : RT @carmi_ne: Intanto a Sesto San Giovanni siamo in fibrillazione per il colpaccio del mercato invernale: BISMARK NIGISSAH Mi chiederete… - carmi_ne : Intanto a Sesto San Giovanni siamo in fibrillazione per il colpaccio del mercato invernale: BISMARK NIGISSAH Mi… - buronjek : RT @Libero_official: Il sindaco di #SestoSanGiovanni denuncia la truffa sul #redditodicittadinanza: 'Il 38% è straniero, non vive più in It… -