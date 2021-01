Serie C, i risultati degli anticipi della 19a giornata (Di sabato 16 gennaio 2021) Si sono giocati nel pomeriggio gli anticipi della 19a giornata di Serie C nei tre Gironi. Sono ble partite giocate oggi: 3 nel Girone A, 5 nel Girone B e 2 nel Girone C. Tante partite al vertici e interessanti per la classifica. Serie C Girone A Tre partite e tre pareggi per il Girone A, con la classifica che si muove di poco. Ottima giornata per il Como che vede pareggiare il Renate primo e finire 0-0 lo scontro al vertice tra Pro Patria, quarto, e Alessandria, terzo. Risultato che ha dell’incredibile quello del lanciatissimo Renate, che pareggia con il fanalino di coda Lucchese per 1-1. Succede tutto in 10 minuti. Al 7? il Renate passa in vantaggio con Rada, ma viene raggiunto al 17? su rigore, segnato da Marcheggiani. Poi più nulla fino al fischio finale. Finisce 1-1 anche tra ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Si sono giocati nel pomeriggio gli19adiC nei tre Gironi. Sono ble partite giocate oggi: 3 nel Girone A, 5 nel Girone B e 2 nel Girone C. Tante partite al vertici e interessanti per la classifica.C Girone A Tre partite e tre pareggi per il Girone A, con la classifica che si muove di poco. Ottimaper il Como che vede pareggiare il Renate primo e finire 0-0 lo scontro al vertice tra Pro Patria, quarto, e Alessandria, terzo. Risultato che ha dell’incredibile quello del lanciatissimo Renate, che pareggia con il fanalino di coda Lucchese per 1-1. Succede tutto in 10 minuti. Al 7? il Renate passa in vantaggio con Rada, ma viene raggiunto al 17? su rigore, segnato da Marcheggiani. Poi più nulla fino al fischio finale. Finisce 1-1 anche tra ...

