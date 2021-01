Serie C, Avellino di misura sulla Cavese. I risultati del pomeriggo (Di sabato 16 gennaio 2021) Si sono disputate due gare nel tardo pomeriggio in Serie C: nel girone B pareggio a reti bianche tra Mantova e Triestina (0-0), nel girone C vince di misura l’Avellino sulla Cavese (1-0), decisivo Adamo dopo 10?. GIRONE B Mantova-Triestina 0-0 GIRONE C Avellino-Cavese 1-0 (Adamo 10?) Foto: Logo Serie C L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 gennaio 2021) Si sono disputate due gare nel tardo pomeriggio inC: nel girone B pareggio a reti bianche tra Mantova e Triestina (0-0), nel girone C vince dil’(1-0), decisivo Adamo dopo 10?. GIRONE B Mantova-Triestina 0-0 GIRONE C1-0 (Adamo 10?) Foto: LogoC L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Derby campano allo stadio Partenio Lombardi, Avellino e Cavese si sfidano per la diciannovesima giornata del campionato di Serie C.

