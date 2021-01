Serie B | Monza frenato dal Cosenza | avanza il Lecce che batte la Reggina

Leggi su itasportpress

(Di sabato 16 gennaio 2021) Si sono giocate le partite della 18.ma giornata diB. Fermato ildalche ha recuperato dopo un avvio difficile. Bene il Cittadella e anche ilche è passato sul terreno della. Domani altre due partite: Pescara-Cremonese e il big match Empoli-Salernitana.Le gare di oggi:0-1Ilsi impone per 1-0 in casa della, decisivo il gol di Stepinski al 28?. Nella ripresa Menez per laha sbagliato un rigore al 53?, mentre ilha chiuso in dieci uomini per l’espulsione di Coda al 67?. In classifica, i salentini agganciano la Spal al quinto posto con 29 punti mentre laresta poco sopra la zona retrocessione a quota ...