Serie B | il Cittadella batte l' Ascoli Pareggia il Monza

(Di sabato 16 gennaio 2021) Un altro fine settimana entusiasmante sta animando laB . Ilè uscito vittorioso in questa 18esima giornata, grazie alla vittoria per 1-0 sull'. Tre punti importanti, che ...

infoitsport : Serie B, Cittadella-Ascoli: testacoda rovente al Tombolato - infoitsport : Cittadella - Ascoli: 1-0 - Serie B - Risultato finale e commento alla partita - infoitsport : Serie B, i risultati: vincono Cittadella, Pisa e Pordenone. Pari tra Monza e Cosenza - infoitsport : Serie B: il Cittadella vola al 2° posto. Monza sprecone, colpo Lecce - Dalla_SerieA : Citta secondo, salgono Pisa e Pordenone - -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Cittadella

Abbiamo provato a creare gioco per tutto l’arco della gara, la fortuna non ci ha assistito, purtroppo è andata così, credo che le occasioni create da noi e da loro si equivalgano - ha dichiarato Buche ...Soltanto la sfida di Monza è finita in pareggio, hanno centrato i 3 punti Cittadella (1-0 sull’Ascoli), il Pordenone (2-0 sul Venezia), il Pisa (1-0 sul Brescia) e il Lecce (1-0 sul campo della Reggin ...