Serie B 2020 2021 | vittoria di misura del Cittadella sull’Ascoli

Leggi su sportface

(Di sabato 16 gennaio 2021) Ilvince in casa contro l’Ascoli per 1-0 nella diciottesima giornata di. Decisiva la rete di Tavernelli nella ripresa a dieci minuti dalla fine. Gli uomini di Venturato continuano a stare sulla scia dell’Empoli portandosi ad una sola lunghezza dalla capolista, mentre l’Ascoli dopo tre risultati utili frena nuovamente e rimane all’ultimo posto in classifica. PRIMO TEMPO – Partita equilibrata al Tombolato con continui capovolgimenti di fronte. L’Ascoli gioca bene e si rende pericoloso dopo appena 4 minuti con Maniero che respinge male la conclusione di Eramo ma riesce in qualche modo a chiudere lo specchio della porta. Dopo due minuti è il turno delcon Tsajout che centra in pieno il palo con Leali che blocca in un secondo momento. Al 16’ ancora ...