Serie B, 18^ giornata: cadono Brescia e Venezia, il Cosenza frena il Monza. La classifica aggiornata (Di sabato 16 gennaio 2021) Gol ed emozioni nella 18^ giornata di Serie B.Si apre con il successo del Chievo sull'Entella la 18^ giornata di Serie B, che consente ai clivensi di conquistare il sesto posto in classifica. Solo un pareggio per il Frosinone che rimane a secco di vittorie, non andando oltre lo 0-0 contro il Vicenza. Il 18° turno del campionato cadetto prosegue con le quattro gare andate in scena questo pomeriggio. cadono Brescia e Venezia, rispettivamente sul campo di Pisa e Pordenone. Il Cittadella si impone sull'Ascoli, grazie alla rete di Tavernelli, che consente agli amaranto di volare al secondo posto in classifica in attesa del match tra Empoli e Salernitana in programma domani. frena anche il Monza contro il ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Gol ed emozioni nella 18^diB.Si apre con il successo del Chievo sull'Entella la 18^diB, che consente ai clivensi di conquistare il sesto posto in. Solo un pareggio per il Frosinone che rimane a secco di vittorie, non andando oltre lo 0-0 contro il Vicenza. Il 18° turno del campionato cadetto prosegue con le quattro gare andate in scena questo pomeriggio., rispettivamente sul campo di Pisa e Pordenone. Il Cittadella si impone sull'Ascoli, grazie alla rete di Tavernelli, che consente agli amaranto di volare al secondo posto inin attesa del match tra Empoli e Salernitana in programma domani.anche ilcontro il ...

