Serie A, Torino-Spezia: tandem Verdi-Belotti, Italiano si affida a Piccoli. Le formazioni ufficiali

E' tutto pronto per Torino-Spezia. Si affronteranno questo pomeriggio alle 18:00 Torino e Spezia, nel match valido per la 18^ giornata di Serie A. Giampaolo conferma Verdi in tandem con Belotti, in difesa gioca Buongiorno insieme a Izzo e Bremer. Italiano, costretto a fare a meno di Nzola, si affida a Piccoli come punta.

Di seguito, le formazioni ufficiali:

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Segre, Linetty, Murru; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

Spezia (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Chabot, Marchizza; Maggiore, Agoumé, Pobega; Gyasi, Piccoli, Farias. All. Italiano

