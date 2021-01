Serie A, Parma: i ducali alla ricerca d’esperienza, si avvicina Mehdi Benatia (Di sabato 16 gennaio 2021) Il Parma deve rialzarsi e provare a risalire una classifica al momento più che deficitaria.Calciomercato Torino, il primo nome è Kurtic: Giampaolo punta la mezz’ala del Parma, ecco quando si può chiuderecaption id="attachment 716738" align="aligncenter" width="5472" MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20: Medhi Benatia of Morocco in action during the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Morocco at Luzhniki Stadium on June 20, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)/captionI ducali stanno puntando alcuni calciatori d'esperienza per riuscire nel più breve tempo possibile ad abbandonare quel terz'ultimo posto condiviso al momento con il Torino. L'dea della dirigenza gialloblu è quella di riportare in Italia il difensore marocchino, Mehdi Benatia, ... Leggi su mediagol (Di sabato 16 gennaio 2021) Ildeve rialzarsi e provare a risalire una classifica al momento più che deficitaria.Calciomercato Torino, il primo nome è Kurtic: Giampaolo punta la mezz’ala del, ecco quando si può chiuderecaption id="attachment 716738" align="aligncenter" width="5472" MOSCOW, RUSSIA - JUNE 20: Medhiof Morocco in action during the 2018 FIFA World Cup Russia group B match between Portugal and Morocco at Luzhniki Stadium on June 20, 2018 in Moscow, Russia. (Photo by Dean Mouhtaropoulos/Getty Images)/captionIstanno puntando alcuni calciatori d'esperienza per riuscire nel più breve tempo possibile ad abbandonare quel terz'ultimo posto condiviso al momento con il Torino. L'dea della dirigenza gialloblu è quella di riportare in Italia il difensore marocchino,, ...

