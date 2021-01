Serie A femminile: il Milan aggancia la Juve, notte fonda Pink Bari (Di sabato 16 gennaio 2021) Serie A femminile: il Milan espugna Verona e per una notte aggancia la Juve al 1° posto. Vince il Sassuolo con l’Empoli, cade il Pink Bari e la salvezza… L’undicesima giornata di Serie A femminile si apre con la vittoria del Milan contro l’Hellas Verona: allo stadio Olivieri decide Natasha Dowie, tornata al gol dopo ben tre mesi (ultima rete contro l’Inter nel derby presso il Centro Sportivo Vismara con doppietta il 18 ottobre 2020). Le rossonere agganciano momentaneamente così la Juventus capolista per una notte, quest’ultima impegnata domani contro il team di Attilio Sorbi. Cade il Pink Bari contro la Florentia, 0-1 ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 16 gennaio 2021): ilespugna Verona e per unalaal 1° posto. Vince il Sassuolo con l’Empoli, cade ile la salvezza… L’undicesima giornata disi apre con la vittoria delcontro l’Hellas Verona: allo stadio Olivieri decide Natasha Dowie, tornata al gol dopo ben tre mesi (ultima rete contro l’Inter nel derby presso il Centro Sportivo Vismara con doppietta il 18 ottobre 2020). Le rossonereno momentaneamente così lantus capolista per una, quest’ultima impegnata domani contro il team di Attilio Sorbi. Cade ilcontro la Florentia, 0-1 ...

