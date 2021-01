Serie A, domani c’è Inter-Juventus: le probabili formazioni (Di sabato 16 gennaio 2021) Le probabili formazioni di Inter-Juventus, match della 18a giornata della Serie A Tempo di super sfida a San Siro tra Inter e Juventus che si affronteranno nel match valido per la diciottesima giornata dopo aver superato ai tempi supplementari gli ottavi di finale della Coppa Italia: ecco le probabili formazioni. Qui Inter: scelte fatte per Conte Formazione pronta per Antonio Conte, salvo cambi dell’ultima ora. In difesa tocca al trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta di Handanovic. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella alla sua destra e Vidal a sinistra. Sulla fascia destra tocca ad Hakimi con Ashley Young sull’out opposto. Coppia d’attacco formata da Lukaku e ... Leggi su intermagazine (Di sabato 16 gennaio 2021) Ledi, match della 18a giornata dellaA Tempo di super sfida a San Siro trache si affronteranno nel match valido per la diciottesima giornata dopo aver superato ai tempi supplementari gli ottavi di finale della Coppa Italia: ecco le. Qui: scelte fatte per Conte Formazione pronta per Antonio Conte, salvo cambi dell’ultima ora. In difesa tocca al trio formato da Skriniar, De Vrij e Bastoni a protezione della porta di Handanovic. A centrocampo Brozovic in cabina di regia con Barella alla sua destra e Vidal a sinistra. Sulla fascia destra tocca ad Hakimi con Ashley Young sull’out opposto. Coppia d’attacco formata da Lukaku e ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Serie A, tutte le probabili formazioni della 18ª giornata Corriere dello Sport.it Inter-Juve, le probabili formazioni di Conte e Pirlo

Il tecnico nerazzurro dovrebbe lasciare fuori Eriksen ancora una volta, mentre il bianconero spera nel recupero in extremis di Alex Sandro e Cuadrado. Davanti duello stellare Lukaku-Ronaldo ...

Inter-Juventus, dubbi in difesa ed a centrocampo per Pirlo: cosa filtra dalla Continassa

Vigilia di campionato per la Juventus che domani sera nel posticipo serale della diciottesima giornata di Serie A affronterà l’Inter di Antonio Conte. Una sfida classica del calcio italiano, tra due ...

