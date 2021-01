Serie A, Champions e Coppa Italia: Miranchuk è l’uomo del gol all’esordio (Di sabato 16 gennaio 2021) Chiamatelo l’uomo dell’esordio, Alekxej Miranchuk. Il talentuoso trequartista russo, dopo essere andato a segno al debutto in Serie A e al debutto in Champions League con la maglia dell’Atalanta, giovedì sera ha segnato anche in occasione della sua prima gara di Coppa Italia. Terzo esordio stagionale e terza rete messa a segno: se non è un record, quello del numero 59 nerazzurro, poco ci manca. A questo curioso dato, va aggiunto che Miranchuk ha segnato un gol (era l’11 agosto contro il Rubin Kazan) anche nella prima gara dell’anno della Prem’er-Liga, il campionato russo, prima di salutare la Lokomotiv Mosca per approdare a Bergamo. Miranchuk, 25 anni, esulta con Freuler dopo il gol al CagliariContro il Cagliari, nell’ottavo di finale di ... Leggi su bergamonews (Di sabato 16 gennaio 2021) Chiamatelodell’esordio, Alekxej. Il talentuoso trequartista russo, dopo essere andato a segno al debutto inA e al debutto inLeague con la maglia dell’Atalanta, giovedì sera ha segnato anche in occasione della sua prima gara di. Terzo esordio stagionale e terza rete messa a segno: se non è un record, quello del numero 59 nerazzurro, poco ci manca. A questo curioso dato, va aggiunto cheha segnato un gol (era l’11 agosto contro il Rubin Kazan) anche nella prima gara dell’anno della Prem’er-Liga, il campionato russo, prima di salutare la Lokomotiv Mosca per approdare a Bergamo., 25 anni, esulta con Freuler dopo il gol al CagliariContro il Cagliari, nell’ottavo di finale di ...

