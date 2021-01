Senzatetto morto, Don Mario: “Era ospite alla nostra mensa. Ucciso dalla strada…” (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Provato. La notizia della morte di un Senzatetto ha molto colpito don Mario Salerno, parroco a San Demetrio e, da sempre con la sua mensa (foto in alto), al fianco degli ultimi. Afferma: “Un altro ospite abituale della nostra mensa è stato trovato morto ieri sera. Andava nel dormitorio dei padri Saveriani ma dalle 8 del mattino alle 8 di sera doveva lasciare il dormitorio, come tutti gli altri. Il problema quindi non è solo la notte in questo periodo di grande freddo. ‘Lo ha Ucciso la strada’ mi ha detto qualcuno ma forse anche altro. Preghiamo per lui ma anche per noi bisognosi di perdono”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Provato. La notizia della morte di unha molto colpito donSalerno, parroco a San Demetrio e, da sempre con la sua(foto in alto), al fianco degli ultimi. Afferma: “Un altroabituale dellaè stato trovatoieri sera. Andava nel dormitorio dei padri Saveriani ma dalle 8 del mattino alle 8 di sera doveva lasciare il dormitorio, come tutti gli altri. Il problema quindi non è solo la notte in questo periodo di grande freddo. ‘Lo hala strada’ mi ha detto qualcuno ma forse anche altro. Preghiamo per lui ma anche per noi bisognosi di perdono”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

"Dopo la morte di Natale un altro senzatetto invisibile muore per il freddo nella civile città di Salerno nel silenzio e nell'indifferenza, tutto questo è intollerabile". Lo dichiara in una nota l'avv ...

