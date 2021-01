Scuole, università e didattica a distanza: la nuova ordinanza di De Luca (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLa Regione Campania ha ufficializzato il ritorno in aula degli allunni delle terze classi di scuola primaria attraverso la pubblicazione di un’apposita ordinanza che regolamenta l’attività delle classi quarte e quinte nonché degli istituti superiori e delle università. Di seguito il testo: Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1. con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. E’ consentita l’attività ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 gennaio 2021) Tempo di lettura: 5 minutiLa Regione Campania ha ufficializzato il ritorno in aula degli allunni delle terze classi di scuola primaria attraverso la pubblicazione di un’appositache regolamenta l’attività delle classi quarte e quinte nonché degli istituti superiori e delle. Di seguito il testo: Fatta salva la sopravvenienza di ulteriori provvedimenti in conseguenza dell’evoluzione del contesto epidemiologico, con riferimento al territorio della regione Campania: 1.1. con decorrenza dal 16 gennaio 2021 e fino al 23 gennaio 2021, restano sospese le attività didattiche in presenza delle classi quarta e quinta della scuola primaria, della scuola secondaria di primo e secondo grado, dei laboratori scolastici e le attività in presenza di educazione e formazione, non scolastica, diversa da quella professionale. E’ consentita l’attività ...

